Avalie o post

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a van com a banda do cantor colidiu contra um Fiat Uno por volta das 7h46 deixando 5 vítimas

Paraíba – A banda do cantor Gusttavo Lima se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (20), entre as cidades de Soledade e Olivedos, no Agreste da Paraíba. Segundo informações obtidas pelo R7 com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão entre a van que transportava a equipe do sertanejo e um Fiat Uno por volta das 7h46.

Banda de Gusttavo Lima se envolve em acidente de carro (Foto: Reprodução / Instagram)

Em nota, a PRF disse ainda que o acidente deixou 5 pessoas feridas, sendo que 4 são funcionários do cantor e 1 é o motorista do carro particular. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro aos ocupantes.

A van contratada pela banda aguarda um reboque particular e o Fiat/Uno será recolhido para o pátio contratado pela PRF.

Gusttavo Lima se apresentou este fim de semana no estado, na cidade de São Bento. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, a equipe estava a caminho do aeroporto de Recife e devem receber alta nas próximas horas.

“Confirmamos que houve nesta manhã (20) um acidente com uma van que transportava parte da equipe do cantor Gusttavo Lima a caminho do aeroporto de Recife. Cinco ocupantes com ferimentos leves estão sendo atendidos no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande Dom Luiz Gonzaga Fernandes (na Paraíba). A previsão é que eles sejam liberados nas próximas horas”, disse.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte