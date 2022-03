Avalie o post

Os autotestes para detecção do corona vírus devem funcionar como ferramenta complementar para pessoas que suspeitam que estão com o vírus. A realização desses exames é uma estratégia do Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19 do Ministério da Saúde e está disponível para comercialização em drogarias e estabelecimentos comerciais licenciados pela vigilância sanitária.

Especialistas alertam que os autotestes para a Covid-19 é uma maneira complementar no diagnóstico da doença.

O produto pode ser usado por qualquer pessoa, sem a necessidade de um profissional de saúde, e pode ajudar principalmente em momentos em que a pessoa não se sinta à vontade para ir a uma unidade de saúde ou centro de testagem.

O chefe do Departamento de Vigilância Sanitária da FVS-RCP (FVS-RCP), Jackson Alagoas, enfatiza que os autotestes são similares aos testes de antígeno, mas com coleta da amostra nasal não profunda.

“A própria pessoa consegue saber se está ou não com Covid-19 naquele momento. Porém, é preciso alertar que esses produtos só podem ser comercializados por estabelecimentos regularizados na vigilância sanitária e não podem ser vendidos na internet por qualquer empresa. Tem que ter licenciamento sanitário para isso”, afirma Jackson.

Mesmo com a praticidade, o mais indicado é que seja feito um diagnóstico confirmatório em uma unidade de saúde, onde o paciente receberá avaliação profissional e será submetido à testagem.

Yuri Bezerra – Rádio Rio Mar

