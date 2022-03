Avalie o post

Após receber alta, suspeito vai responder por tráfico e porte ilegal de arma

Manaus – Jeferson da Costa Linhares, 20, foi baleado na tarde desta terça-feira (8), após tentar sacar uma arma de fogo durante uma abordagem policial. O caso aconteceu no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

De acordo com a tenente R. de Araújo, do Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte), policias militares receberam denúncia informando que um homem estava ameaçando pessoas que trabalhavam em uma obra, em uma área de igarapé, na Avenida Sumaúma.

(Foto: Nainy Castelo Branco / Divulgação)

“A viatura da 15ª Cicom juntamente com o supervisor da área norte foram ao local. O indivíduo, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou sacar uma arma e foi alvejado”, explicou o tenente.

Durante busca, a polícia encontrou com o suspeito cerca de 150 trouxinhas, balança de precisão e dinheiro. A polícia também apreendeu a arma utilizada por ele.

À polícia, o suspeito confessou que estava indicando no mundo crime. Jeferson já possui várias passagens por tráfico de drogas. Após ser baleado, o suspeito foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia e depois transferido para o Hospital e pronto-socorro Platão Araújo.

Após receber alta, o homem será apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

