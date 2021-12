Avalie o post

A Pastoral Social da Área Missionária São Lourenço ao identificar famílias em vulnerabilidade na sua área de abrangência composta por cinco comunidades, realiza um cadastro social para entrega de cestas básicas e frangos.

Segundo a coordenadora da pastoral, Francicleia Azevedo, alguns critérios precisam ser avaliados durante o cadastro.

Atualmente 70 famílias estão cadastradas e recebem doações de fábricas parceiras da iniciativa. Recentemente a Moto Honda ajudou com as cestas básicas.

A entrega das cestas acontece uma vez ao mês, e conta com a parceria das empresas: Alvora Alimentos com a doação de 31 cestas. Neste mês houve a parceria da empresa Amazonas energia e Moto Honda da Amazônia.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 984736410.



Ouça a matéria completa:





Rafaella Moura – Rádio Rio Mar



Fonte