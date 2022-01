Avalie o post

A FVS (Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas) Dra. Rosemary Costa Pinto registrou o diagnóstico de 32 novos casos de Covid-19 no último boletim, totalizando 433.882 casos da doença no Estado. A capital, Manaus, tem 13 novos casos confirmados. No interior, os nove municípios que têm casos novos registrados são: Alvarães (6), Boa Vista do Ramos (3), Barreirinha (2), Coari (2), Itacoatiara (2), Manacapuru (1), Presidente Figueiredo (1), Tefé (1) e Uarini (1). Segundo o boletim, foi confirmado 1 óbito pela Covid-19 no município de Manicoré, ocorrido no sábado (1º), elevando para 13.837 o total de mortes.



Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, no sábado (1º/01), não ocorreu sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 1.284 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,30% dos casos confirmados ativos.

Rede de assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 37 pacientes, sendo 21 em leitos clínicos (1 na rede privada e 20 na rede pública), 15 em UTI (1 na rede privada e 14 na rede pública) e 1 em sala vermelha.

Há ainda outros 10 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 7 estão em leitos clínicos na rede privada e 3 estão em UTI na rede privada.

No boletim consta também que há outros 25 pacientes internados com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). Há 1 paciente em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 24 em leitos clínicos.

