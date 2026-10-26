A espanhola Alexia Putellas foi escolhida a melhor jogadora do mundo na temporada 2025/2026 e recebeu a Bola de Ouro nesta segunda-feira (26), em Londres, durante a 70ª edição da tradicional premiação realizada pela revista francesa France Football. Pela primeira vez em quatro anos, o prêmio não foi entregue a Aitana Bonmati, compatriota de Putellas e vencedora das três últimas edições, que teve a temporada prejudicada por uma grave lesão.

Esta é a terceira vez que Putellas, de 32 anos, recebe a importante honraria, a qual havia conquistado em 2022 e 2023, antes do domínio de Bonmati. Ao final da temporada, ela encerrou sua passagem de 14 anos pelo Barcelona, com 38 títulos conquistados, para defender o London City Lionesses, projeto fundado em 2019 pelo Grupo City. Na despedida, foi campeã da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol, da Copa da Rainha e da Supercopa da Espanha.

A meio-campista disputou o prêmio com outras companheiras de time, como Patri Guijarro, Ewa Pajor, Clàudia Pina e Graham Hansen. “Que tantas jogadoras do Barcelona estejam indicadas, diz muito sobre a temporada que a gente teve.” O top 10 também teve Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi), Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca, Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra) e Khadija Shaw (Manchester City /Jamaica).

O Brasil teve apenas uma representante na disputa, a goleira Lorena, titular da seleção brasileira, que ficou com a 28ª colocação. Ela é um dos pilares da equipe comandada por Arthur Elias e tem sido um dos grandes destaques da NWSL, a liga feminina de futebol nos Estados Unidos, onde chegou em 2025, após defender o Grêmio durante a maior parte da carreira.

Lorena também disputou o prêmio de melhor goleira, vencido por Cata Coll, espanhola, outra que defende o multicampeão Barcelona. As outras concorrentes eram Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha), Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra) e Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão).

OUTROS PRÊMIOS

A premiação de melhor jogadora jovem teve a mesma vencedora da edição passada. Aos 20 anos, a meio-campista Vicky López ergueu o prêmio novamente após mais um ano devorando títulos com o Barcelona.

“Estou muito orgulhosa e agradecida. Esse reconhecimento não seria possível sem minhas colegas de Barcelona e seleção. Queria agradecer minha mãe também, que está comigo onde quer que eu vá, mesmo que não esteja mais entre nós. E obrigado a todas que fizeram nosso esporte crescer e celebrar nosso esporte juntas”, afirmou a jovem atleta.

A lista de títulos do Barcelona deixou bastante fácil escolher para quem entregar o prêmio de melhor comando técnico do futebol feminino. O vencedor foi o espanhol Pere Romeu, treinador responsável por levar a equipe catalã a tantas conquistas. Como não poderia ser diferente, o Barça foi eleito o melhor clube da temporada.

O primeiro prêmio entregue a alguém não relacionado ao Barcelona foi o de artilheira do ano, vencido pela mexicana Charlyn Corral, atacante do Pachuca. Ela marcou 49 gols em 49 jogos disputados na temporada.

VEJA AS VENCEDORAS