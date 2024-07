O agente penitenciário Raimundo de Mar, de 33 anos, foi encontrado morto na noite de domingo (07/07), na rua Pintassilgo, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Segundo informações preliminares, a vítima foi sequestrada na rua 07 de maio, no bairro Santa Etelvina, por criminosos que o executaram a tiros após uma sessão de tortura.

De acordo com informações da Polícia Civil, os sequestradores entraram em contato com o irmão da vítima, por volta de 23h, informando que o corpo seria jogado na Avenida das Torres. No entanto, os criminosos mudaram de ideia e abandonaram o cadáver no bairro Cidade Nova.

No local indicado pelos suspeitos, o corpo de Raimundo foi encontrado enrolado em uma rede, vestindo apenas cueca e com as mãos amarradas. O corpo apresentava sinais de tortura e diversos disparos de arma de fogo.

Raimundo atuava como agente penitenciário na unidade prisional do Puraquequara. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a motivação do crime, assim como a autoria, serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A morte de Raimundo gerou comoção entre colegas de profissão e familiares. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) lamentou o ocorrido e se colocou à disposição para colaborar com as investigações.