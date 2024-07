A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), informa que, nesta segunda-feira (8), o sistema do Cadastro Único (CadÚnico) está indisponível devido a manutenções internas realizadas pelo governo federal.

De acordo com comunicado emitido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o sistema está indisponível em todo o território nacional. Isso significa que os serviços que dependem do acesso ao CadÚnico, como atualizações cadastrais, emissão de extratos, consulta de benefícios e outros, não poderão ser realizados nas unidades de atendimento do município, como Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro Pop.

A manutenção tem como objetivo melhorar o desempenho e a segurança do sistema, que é responsável por armazenar os dados das famílias de baixa renda que participam de programas sociais do governo federal. O ministério orienta que os beneficiários que precisarem realizar alguma alteração ou inclusão no Cadastro Único aguardem o restabelecimento do sistema, nesta terça-feira (9).

