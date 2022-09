Icônico e com rock nas entranhas, a banda Guns N' Roses encantou a todos com um mega - diga-se - mega show nesta quinta-feira (1) em Manaus. Arena lotada e os looks mais incríveis formavam uma onda all black. Uma galera realmente apaixonada ecoava com os acordes da música Sweet child O' Mine com os enlouquecedores agudos de Axl Rose. “Where do we go, Where do we go now, Where do we go now?”. Surreal! E que venham agora Aerosmith e Bon Jovi. Estamos preparados para recebê-los. De welcome para o novo bordão: COME TO THE JUNGLE.

O show na Arena da Amazônia deu a largada da turnê Brasil dos Guns. Dia 06 de setembro, agora, eles tocam no Rook in Rio. E vamos lá!

Por falar em Rock in Rio, malas prontas para mais um?

Com 380 metros quadrados, oito palcos espalhadas pela cidade do rock, simuladores, tirolesa, e tudo que se tem direito, está dada a largada para mais um festival.

O primeiro Rock in Rio foi em 1985, logo após o fim da ditadura. E nosso organizador acredita que 2022 vai ter o mesmo gostinho de liberdade, pós-pandemia. Medina garante que será o maior e melhor de todos os tempos.

Entre os finais de semana do dia 2 ao dia 11 setembro, cada um com a sua tribo e com seus ídolos estará curtindo a cidade do Rock.

Este ano o Rock in Rio recebe grandes nomes como Iron Maiden, Guns N’ Roses, Dua lipa, Green Day, Post Malone, Coldplay, Justin Bieber e Demi Lovato. Os dias mais concorridos, já com ingressos esgotados, apresentam Justin Bieber e Coldplay. Entre solos de guitarra e muita diversão, pode até pintar um love story!!

“Solos de guitarra não vão me conquistar?” Será? Conheci meu grande amor no Rock in Rio de 2015. Let’s Rock, Baby!

Atrações confirmadíssimas

Sou Manaus

Vai Para o #Sou Manaus Passo a Paço? Quem por aqui ficar vai se deliciar com o Sou Manaus Passo a Paço 2022, dos dias 3 a 6 setembro no Paço da liberdade-centro histórico de Manaus. Em um cenário bucólico , vamos ter dias intensos de programação cultural, gastronômica, e musical. Abrindo o festival temos Duda Beat , Djonga e Jão no palco Tucupi, no Porto de Manaus, às margens do Rio Negro. Já a atração internacional Double You seguido por Jota Quest, será dia 04 de setembro, também no palco Tucupi.

No dia 05 setembro, Diogo Nogueira e Joelma agitam a galera. No palco Coreto, os sambistas do Couro Velho, com seu samba raiz, prometem muito samba no pé. Serão ao todo 80 apresentações. Para a criançada vai ter circo sem senhor e o mundo Bita agitando por lá. Dá uma olhadinha no Line up no site #soumanauspassoapaco2022.

Palco montado no centro de Manaus

Deu Samba, Deu Sim Senhor

Com tantos eventos no feriado, pega um fôlego e vamos cair no Samba. A melhor roda de samba de Manaus, idealizada por Danilo Egle e Renata Frota, acontece dia 10 setembro, Na Casa Luppi - centro histórico de Manaus. No line up do evento temos Dudu Brasil, Ze Mario e Couro Velho. Aquele samba que a gente ama ta chegando mais uma vez, bora? Ingressos www./deusamba manaus

Evento está com ingressos à venda

Emily em Paris - Já sei aonde você mora

Que assistiu a série Emily em Paris pela plataforma de streaming Netflix vai adorar essa novidade. A atriz que da vida a Emily, protagonista da série, anunciou em suas redes sociais que agora podemos saber aonde fica o apto que foi gravado a série em Paris.

Ao colocar no Google maps” apartamento da Emily Cooper “ aparece um endereço na Place de L’estapanade no 5o arrondissement, na capital francesa, claro. Vale lembrar que os “takes” internos foram gravados em Estúdio. Quem estiver em Paris dá uma passadinha por lá e manda uma selfie pra coluna. Sou muito fã da série!

A série é sucesso na Netflix

Comeback das franjas no mundo fashion

As franjas apareceram em 1920 no figurino das eternas “melindrosas”, passando por uma repaginada em 1970, valorizando o estilo Western. Neste inverno/verão (diga-se nosso verão e inverno deles) as franjas voltam como a trend do momento, no melhor estilo boho chique.

Tanto nas roupas, sapatos e bolsas, as eternas franjas estiveram presente nos desfiles da Prada, Valentino e Colcci. Com diferentes composições, tecidos e materiais diversos ( strass e miçangas), do street style aos night looks, elas vêm na versão mídi ou máxi.

Franjas em alta

O Papa e Argentino mas o Deus Bacco é Brasileiro

Sete vinhos brasileiros foram premiados no Concurso Citta del Vino que acontece todos os anos no município de Priocca, na Itália. Este mês a lista dos premiados foi oficialmente anunciada. Anote e se encante com o melhor do vinho brasileiro.

Cooperativa Vinícola Aurora

Aurora Gioia Merlot 2018

Cooperativa Vinícola Garibaldi

Garibaldi Amaze Espumante Moscatel

Garibaldi Espumante Moscatel Rose

Vinícola Campestre

Zanotto Espumante Moscatel

Zanotto Gewurztraminer 2021

Zanotto Merlot 2019

Zanotto Pinot Noit 2021

Essas três vinícolas receberam medalha de Ouro pelos mais renomados enólogos do Mundo.

Vinícolas brasileiras fazem sucesso

Let’s eat bem em Manaus- um tour gastronômico

Nem só de culinária cabocla regional vive o Amazonense. O mix de restaurantes, bares, bistrôs e espaços temáticos não deixam nada a desejar aos restaurantes no eixo Rio-São Paulo.

Culinária italiana na melhor versão da famosa pizza napolitana você encontra no Restaurante Marinara. Uma adega com uma mescla de vinhos de várias regiões harmonizam os pratos. Casa sempre lotada, atendimento impecável e espaços aconchegantes com barulhinho de água pelo teto de vidro. Eu provei o talharim ao gamberri com alcaparras e azeitonas pretas flambados no whiskey. Impecável.

O restaurante fica na rua Jutaí, 708-Vieralves

Marinara

Por R$69,o melhor menu executivo da cidade, no point mais descolado e com mais gente bonita por metro quadrado da cidade da cidade: Barollo!

Chef Henrique mais uma vez inovando, sempre com qualidade. O menu conta com entrada prato principal e sobremesa. Aproveita pra incrementar esse incrível almoço com um dos famosos drinks da cidade. O restaurante Barollo fica na Rua Rio Ituxi, 290, - Vieralves

Barollo no Vieiralves

Padaria, Emporio e adega,espaço bonito, clean e extremamente bem equipado.

O espaço Padaria Rio Tinto, inaugurado há um ano, traz uma seleção de

frios, queijos e vinhos de primeira linha. O pão italiano feito no azeite é dos Deuses! Todos os dias eles servem um super café da manhã (buffet) e, se quiser incrementar, peça os sanduíches bem caboquinhos e não esqueça de experimentar o famoso bolo de tapioc. hummm… melhor nem comentar. Aberta de segunda a segunda, a padaria Rio Tinto fica no Parque dez, caminho do parque do Mindú. Amei!

Rio Tinto no P10

Sunset combina com happy hour, e agora a parada obrigatória no final de tarde é no “deckzin".

Espaço delicioso no piso superior do Mih Bar. Aconchegante, Instagramavel… Enfim, agora temos o primeiro espaço Corona em Manaus. Perfeito para um drink no pôr-do-sol. O Deckzin fica na Avenida Mário Ypiranga, no Mih Restaurante.

Deckzin no Adrianópolis

E por último, a cereja do Bolo! Inaugurou nesta semana o Restaurante Villa 948, na antiga Avenida Recife. Com um grand opening, reunindo músicos locais, o espaço idealizado por Milena Fagundes, ex-BBB , abre as portas com as opções de balada ou restaurante. O espaço foi muito bem pensado e decorado. O mural externo nos remete ao glamour de Manaus de antigamente, mesclando com a modernidade dos grafites internos. Manaus merecia um lugar assim!

As reservas são pelo WhatsApp (993399366). Pelos vídeos do Instagram o lugar encanta aos olhos!

O Villa 948

iPhone 14 chega dia 07 setembro

Sem muita expectativa, sem grandes mudanças tech radicais, o novo iPhone 14 chegas às lojas no dia 07 setembro. Além dos quatro modelos de celular, vamor ter também o novo Apple Watch e os air pods pro 2 e o iPad 10th generation.

Sem spoiler, só com especulações, sabemos que o iPhone 14 não vai ser muito diferentes dos seus antecessores, 12 e 13. Mas com toque de Midas a Apple já está com uma lista de espera de 90 milhões de iPhones. Bora ver, né, minha gente!

Os novos iPhones

Um ícone vestindo ícones: Anitta

Anitta, o fenômeno, mais uma vez levou a música brasileira ao seu mais alto pódio. Ela ganhou o prêmio VMA 2022, de melhor clipe de música latina, com a música “Envolver”. O MTV Video Music Awards aconteceu no último domingo (28) e contou com a presença de vários artistas importantes para a indústria da música, além de apresentações icônicas, como a de Anitta, que entrou para a história ao levar o funk para os palcos do evento pela primeira vez.

A brasileira roubou a cena com este vestido da coleção de alta-costura do De Schiaparelli. Para completar, ela colocou uma meia-calça fina com sandália de plataforma e fez um penteado com o cabelo molhado. Icônica como sempre.

Vestido que parou o mundo

Sim temos cheirinho de nostalgia - O Boticário

O perfume mais conhecido de o Boticário voltou em uma edição limitado. Ma cherie é um perfume floral, amadeirado, almiscarado e feminino produzido inicialmente em 1977. Queridinho entre as teenagers dos anos 90, o perfume Má Cherie marcou uma época. Lembro bem daquele frasco bojudinho enfeitando o banheiro das minhas filhas.

Além da fragrância a marca relançou o desodorante e a loção hidratante.

O Boticário atendeu mais uma vez aos pedidos das consumidoras e promete uma viagem no tempo para as “botilovers”.

O perfume

Política - voto consciente

Essa semana tive meu primeiro contato com as campanhas políticas que estão acontecendo pelo país. Não me considero uma alienada política, mas posso assumir que sim, sou uma pessoa um tanto quanto descrente com nossos políticos. Na terça-feira participei pela primeira vez de um debate político, mediado pela minha filha, a jornalista Isabella Pina, entre os candidatos a vice-governador do nosso estado. Fiquei impressionada com o desejo de todos eles por mudança. Na mesma semana acompanhei meu namorado ao comício do Lula (sim, foi meu primeiro comício da vida!!!!).

Entendi alguns pontos que fugiam ao meu conhecimento. Apesar das promessas, muitas vezes não cumpridas, não podemos desacreditar totalmente em suas intenções de melhora. Não vou nem de longe tentar catequizar ninguém ao voto em determinado candidato, mas falo com firmeza que precisamos sim, ter um voto consciente. Ao analisarmos o nosso rico pais, que hoje está assolado pela fome e desemprego, acreditei que uma guinada de novos ares é tudo que precisamos. Fica dica. Vamos votar com consciência. Analise as plataformas de seus candidatos.

⟱

A frase da semana é de Tina Turner

“Eu nunca vou me entregar à velhice enquanto eu não ficar velha. E eu não estou velha ainda!”

Tina Turner, 82 anos, foi considerada a mais vibrante cantora da história da música. Quem a viu subir ao palco, afirma que o calor e a energia transmitidos por ela não se compara a nenhuma outra sensação já vivida. Tina exalava sensualidade de cada poro desde o iní­cio de sua carreira, quando era vocalista do grupo The Ike & Tina Turner Revue, no final dos anos 50. Nessa fase, ela já era Tina Turner. Ela teve momentos gloriosos como grande estrela do rock n; roll. Acumulou prêmios e vendeu discos aos milhões.

Mas nem foi flores. Ainda jovem, atravessou o “ inferno dantesco”; ; como ela descreve o próprio casamento com ex-marido e guitarrista Ike Turner, de quem sofria todo tipo de violência.

Esta coluna é publicada semanalmente

TGIF PRA VCS!