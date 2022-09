A gasolina fica R$ 0,25 mais barata a partir desta sexta-feira (2), com a redução de 7,08% no preço médio de venda às distribuidoras. Com a determinação da Petrobras, o valor cobrado pelo combustível passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57, em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba.

Esse é o quarto corte no preço da gasolina em um mês e meio, após os reajustes realizados nos dias 20 (-4,9%), 29 de julho (-3,88%) e 16 de agosto (-4,85%). Com as reduções, o valor cobrado pelo litro do combustível nas distribuidoras desabou quase 20% (R$ 0,78) no período, de R$ 4,06 para os R$ 3,28 a serem cobrados a partir de hoje.

De acordo com a Petrobras, a redução acompanha a evolução dos preços de referência e “é coerente com a prática de preços da empresa, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”.

Na última semana, o valor médio cobrado pelo litro da gasolina nos postos do país era de R$ 5,25, de acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o que corresponde a uma queda de R$ 0,36 (-6,4%) no intervalo de um mês. Trata-se do menor valor cobrado pelo combustível em 18 meses.

As variações nos postos são também motivadas pela redução da cobrança de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) nos estados. Antes da lei aprovada pelo Congresso, cada ente federativo tinha autonomia para determinar a taxa sobre o combustível.

