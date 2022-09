O Millennium Shopping traz uma novidade aos fãs de futebol. A partir de agora, os clientes passam a contar com um espaço exclusivo para a compra do álbum e troca das figurinhas colecionáveis do maior campeonato de futebol do mundo. A ação segue até o fim do evento e conta com a parceria da Panini.

A coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier, destaca que a ideia é oferecer mais uma opção de lazer e entretenimento, onde os clientes podem, além de iniciar ou completar a sua coleção, fazer novos amigos.

O espaço fica localizado ao lado do restaurante Salomé. No mesmo local, os frequentadores também encontram uma programação gratuita de jogos e recreação em parceria com a marca Grow.

Entre os jogos disponíveis, estão os quebra-cabeças infantis, com personagens como a Patrulha Canina, Disney, Princesas, Harry Potter e bonecas LOL, e os jogos da GROW, como o War, Rummikub, Imagem & Ação, Perfil, Caça ao Chapéu, Bate-Marshmallow, Lince, Passaletra, É Proibido Falar, e Monopoly Brasil.

Programação Musical

Nesta semana, quem visitar o Millennium poderá prestigiar a programação musical do mês de setembro. Nesta sexta-feira (2), a partir das 17h30, na praça de alimentação, o público terá a chance de conferir uma apresentação da cantora Fátima Silva.

No sábado (3), das 12h30 às 14h30, quem comanda a trilha sonora da praça de alimentação do shopping será o cantor Gabriel Fonseca. Ainda no dia 3, das 18h às 22h, Fátima Silva e Natinho do Mureru e banda são as atrações musicais que prometem animar o Baile do Mill. A entrada é gratuita.

E, no domingo (4), das 13h às 15h, é a vez do cantor Junior Rodrigues trazer clássicos do samba para animar a tarde dos clientes do centro de compras.

Outra vantagem para quem visita o Millennium no domingo é o preço fixo do estacionamento em R$ 4, independente de quanto tempo permanecer no shopping.

