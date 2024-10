Abel Ferreira celebra seu quarto ano como treinador do Palmeiras, algo raro de se ver no futebol brasileiro. Desde que assumiu a equipe, ele se destacou como um dos técnicos mais bem-sucedidos da instituição, acumulando um impressionante número de títulos, incluindo duas edições da Libertadores (2020-2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022-2023) e uma Copa do Brasil (2020). Recentemente, após a vitória no Campeonato Paulista, Abel Ferreira alcançou a marca de dez troféus, igualando o recorde de Oswaldo Brandão.

Atualmente, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, que mantém as esperanças de repetir o tri-campeonato do São Paulo de 2006-08. Apesar do empate contra o Fortaleza no último sábado (26), a torcida e o time alviverde esperam que o histórico do técnico prevaleça. Com o time a apenas três pontos do líder Botafogo e com um confronto direto restante, nada impede que Abel e sua trupe continue fazendo história no futebol brasileiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias