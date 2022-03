Avalie o post

Influenciadora também especulou sobre o sexo do bebê e disse que não vai deixar de postar nada na web sobre o assunto

Manaus – Virginia Fonseca e Zé Felipe estão radiantes com a notícia de que serão pais pela segunda vez. Depois de revelar que espera o segundo bebê, a influenciadora mostrou a barriga em seu perfil do Instagram: “Podem falar que não, mas já estou sentindo uma barriguinha aparecendo, viu grupo?”.

No Instagram, Virginia posou com Maria Alice e mostrou a barriga de grávida. (Foto: Reprodução / Instagram)

Ela ainda abriu uma enquete com as opções “Eu também acho” e “Acho que Não”, para os fãs votarem se a barriga já estava mesmo aparecendo.

Virginia também especulou sobre o sexo do bebê que vem aí: “Maria está num grude comigo e diz titia Debora (babá da Maria) que quando é assim vem o contrário. Será que teremos um José ou outra Maria?”, disse ela se referindo à filha Maria Alice.

Após ganhar novos seguidores, Virginia decidiu fazer um aviso sobre seu perfil na web: “Eu sou assim… posto absolutamente tudo da minha vida, não deixei de postar quando fiquei grávida da Maria e agora também não irei deixar. Vocês me trazem muita felicidade e ficar sem aparecer aqui seria um castigo para mim”.

Virginia e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, que tem 9 meses de vida.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

