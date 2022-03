Avalie o post

Igreja Católica destaca práticas a serem vividas durante o período quaresmal

A Igreja Católica vivenciou a quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma. Para quem é católico praticante com certeza já compreende o significado desse tempo. Mas tem muitas pessoas que ainda não entendem bem este momento. O período quaresmal, são 40 dias de oração e reflexão. Entre suas práticas estão o jejum, a caridade e a penitência.

Na igreja as atividades são seguidas pelo calendário litúrgico que é diferente do calendário comercial que inicia no dia 1° de janeiro e termina em 31 de dezembro. O calendário litúrgico tem início com o primeiro domingo do advento na última semana de novembro.



Durante o ano a igreja distribui os grandes eventos da encarnação do Cristo, sua vida, paixão morte e ressureição, destaca o irmão da Congregação Maristas, João Gutemberg.

Irmão João destaca as quatro intolerâncias analisadas por especialistas e que ao seu ver são tentações cotidianas na sociedade.

