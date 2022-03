Avalie o post

Com o tema “Show da Vacinação”, a campanha promete ampliar oportunidades para a população atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19. A ação do Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Manaus, vai acontecer em seis casas de show de Manaus no dia 12 de março, das oito da manhã às quatro horas da tarde.

Com o objetivo de alcançar mais pessoas, a campanha de vacinação contra a Covid-19 será realizada em casas de shows da capital no próximo sábado.

A campanha será realizada em seis locais, e serão oferecidas 1ª e 2ª doses para pessoas a partir de 12 anos, além da dose de reforço. Cada pessoa, acima de 18 anos, que se vacinar vai receber uma cortesia para um evento da casa de show.

O objetivo da ação é levar a vacina para mais perto da população, estimulando a imunização, e para apoiar o setor de entretenimento, contribuindo com artistas e produtores culturais que tiveram impactos na renda por conta das restrições da pandemia de Covid-19.

Segundo levantamento realizado pela Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto, cerca de 60% da população amazonense já tomou a segunda dose da vacina, e através destas ações é possível alcançar os outros 40% que ainda não se apresentaram para completar o esquema vacinal.



