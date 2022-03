Avalie o post

Virginia e Zé Felipe já são pais da pequena Maria Alice de 9 meses

Goiânia – A influencer Virginia Fonseca está grávida do segundo filho com o cantor Zé Felipe. A influenciadora e o cantor estão iniciaram o romance em 2020 e já são pais da pequena Maria Alice de 9 meses de vida. A informação é do colunista Leo Dias.

(Foto: Reprodução / Instagram)

“Estou muito feliz”, confirmou a influenciadora ao ser contatada pelo colunista do Metrópoles. Segundo a coluna, Virginia fez um teste de gravidez na última sexta-feira (4) após sentir enjoos e suspeitar da segunda gravidez.

Durante um almoço em família neste domingo (6) na capital goiana, Virgínia anunciou a novidade a Zé Felipe e à mãe, Margareth Serrão. Zé Felipe cumpria agenda de shows e voltou para casa especialmente para o anúncio da amada.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

