São Paulo – Um cadela divertiu os internautas na última quarta-feira(2), durante um passeio com sua tutora, na cidade de Diadema em São Paulo. A pirraça foi registrada por um vídeo de câmeras de segurança e viralizou na internet.

(Foto: Facebook/Laura Beatriz)

As cenas mostram a mulher tentando continuar o passeio, mas a cadela se atira no chão e resiste a caminhada, se negando a levantar. A tutora tenta de todas as formas fazer o animal andar, mas ela continua jogada ao chão.

Aparentemente, quando a mulher insinua o caminho oposto de casa ela caminha, mas ao contrário ela volta a deitar no chão.

A cadela acaba sendo levada no colo após toda a birra para continuar o passeio.

