Crime aconteceu na cidade de Careiro Castanho, região metropolitana de Manaus. O ataque aconteceu quando o bandido tentava recuperar uma moto apreendida pelos militares dias antes.

Um homem de 44 anos e nome nao divulgado, foi preso nesta quinta-feira (6), após morder e arrancar um pedaço da orelha do capitão da Polícia Militar, Rherondy Aranha, em uma delegacia do Careiro Castanho, região metropolitana de Manaus. (vídeo abaixo)

Um outro homem que estava com o preso na delegacia conseguiu fugir após o atentado. Conforme informações, o mesmo foi identificado e está sendo procurado. O policial, recebeu atendimento médico no município e foi transferido para Manaus.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Amazoans (SSP/AM), no domingo dia (2), ele teve a moto apreendida por irregularidades no documento.

Nesta quinta, ele compareu com um outro homem para retirar a moto e em um certo momento ele atacou o policial. O motivo do enfurecimento ainda não foi divulgado.

“Sofri um atentado dentro do quartel da Polícia Militar. Esse indivíduo aqui mordeu minha orelha e arrancou minha orelha”, afirma Aranha.

