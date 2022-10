O candidato Wilson Lima (União Brasil) aparece com 58% da preferência de votos válidos dos eleitores amazonenses e Eduardo Braga (MDB) tem 42%. Os dados são da Pontual Pesquisas, que nesta sexta-feira, 7/10, divulgou o primeiro levantamento para o segundo turno das eleições do Amazonas.

No primeiro turno das eleições, Wilson obteve 819.784 votos contra 401.817 de Braga. Com este resultado, Wilson Lima ficou com 417.967 votos de vantagem sobre Braga.

De acordo com a Pontual Pesquisas, o segundo turno das eleições já demonstra um enorme crescimento do candidato Eduardo Braga.

O estudo foi feito em Manaus e nos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Coari, Tefé, Maués, Iranduba, Tabatinga e Manicoré. No total, 1.996 eleitores, de 16 anos ou mais e aptos a votar, foram entrevistados entre os dias 3 e 5 de outubro. A metodologia obedece à técnica de pesquisa transversal do tipo quantitativa.

A pesquisa eleitoral está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-07659/2022. A estatística responsável é Alice Assis, com registro 9079 no CONRE-7.