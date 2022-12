A data mais aguardada do ano chegou e o consumidor não deixará a tradição de presentear seus entes queridos, o que gera grandes expectativas para o comércio varejista.

De acordo com a pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), a expectativa é que as vendas no período natalino resultem numa receita bruta de mais de 1 bilhão e quatrocentos reais, com crescimento de 5% a 6%, em comparação com 2021. O ticket médio esperado é de aproximadamente R$ 165,00.

O que pretendem comprar

Os artigos de vestuários aparecem no topo da lista de intenção de compras com (57%); seguido de calçados (32%); brinquedos (25%); perfumaria/cosméticos (23%); acessórios – cintos, bolsas, etc. (14%); eletrodomésticos (10%); viagem (9%); vale-presente e celular/smartphone (8%); eletrônicos (7%); joias/semijoias (5%); móveis de decoração e games e jogos (4%); artigos esportivos (2%); (9%) irão comprar outros presentes e (6%) ainda não sabem o que vão comprar.

Quem será presenteado

Os dados ainda apontam ainda quem as pessoas desejam presentear. (61%) informaram que pretendem presentear os filhos; (40%) vão presentear a mãe; (26%) o cônjuge; (21%) a si mesmo; (19%) o pai; (11%) os irmãos; (10%) os sobrinhos (as); (9%) namorado (a); (7%) os amigos; (5%) os afilhados; (3%) avós; (3%) enteados (as) e (2%) os tios.

Pretensão de gastos

Em relação ao valor que pretendem gastar, (30%) disseram que pretendem gastar de R$ 101 a 200; (24%) de R$ 201 a R$ 300; (22%) até R$ 100; (10%) de R$ 301 a R$ 400; (8%) de R$ 401 a 500; (4%) de 501 a R$1.000 e (3%) pretendem gastar mais de R$ 1.000.

Fatores que influenciam na escolha do presente

Os entrevistados também informaram os fatores que influenciam na escolha do presente, (64%) verificam promoções e desconto; (56%) a qualidade do produto; (43%) preço do presente; (24%) perfil do entrevistado; (18%) desejo do presenteado; (9%) o impacto que o presente irá causar; (8%) marca do presente; (3%) o que os outros vão pensar, e (2%) são influenciados por outros motivos e (2%) não sabem.

Forma de pagamento

Quanto à forma de pagamento que será utilizada na hora de comprar os presentes, (41%) dos entrevistados informaram que pretendem pagar no dinheiro; (17%) no cartão de débito; (15%) via pix; (13%) no cartão de crédito parcelado; (6%) no cartão de crédito (1x); (6%) no crediário da loja e (2%) ainda estão indecisos.

Local de compra

Este ano, o Centro da cidade (46%) será o principal local escolhido para as compras dos presentes natalinos, os shoppings centers (40%) vêm em segundo lugar; e em terceiro as lojas de bairro com (22%); seguido da internet, lojas online (16%); supermercados (15%) e tem ainda aqueles que pretendem comprar em outro lugar (5%).

A pesquisa foi realizada via Google Formulários aplicado através de e-mail marketing e aplicativo de mensagens instantâneas, no período de 11 a 17 de novembro.

Cerca de 2.216 pessoas, entre homens e mulheres, maiores de 18 anos responderam à pesquisa.

O post Vendas de Natal: comércio de Manaus espera receita de mais de R$ 1 bilhão apareceu primeiro em Portal Você Online.