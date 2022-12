Uma criança de apenas 2 anos está internada no Hospital e Pronto-Socorro José Mendes, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. A criança teria ingerido cerca de quase 1L de óleo diesel, o acidente aconteceu na última quarta-feira (21).

Policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) que atenderam a ocorrência durante um patrulhamento de rotina. Os agentes observaram uma gritaria e ao averiguarem, deram de cara com a situação.

Segundo informações da família informou que o óleo estava numa garrafa e que em um momento de distração a bebê pegou o líquido sem que eles vissem e ingeriu.