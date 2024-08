Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) julgarão o total de 76 processos durante a 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, a ser realizada a partir das 10h desta terça-feira (6).

Do total de processos, 21 fazem parte da pauta de adiados, que retornam para julgamento após pedido de vista dos conselheiros. São seis prestações de contas, seis tomadas de contas, cinco recursos, três representações e uma denúncia.

Já a pauta do dia, com 55 processos, terá oito prestações de contas; 18 recursos, 20 representações; três embargos de declaração; três fiscalizações de atos de gestão, uma admissão de pessoal, uma inspeção extraordinária e uma auditoria.

Entre as prestações de contas anuais está a do Serviço de Pronto Atendimento do Coroado, referente ao ano de 2023, de responsabilidade da Sra. Priscilla Valeria Alves de Oliveira Mêne e do Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias, referente ao ano de 2022, de responsabilidade da Sra. Elcinei de Lima Sampaio. Também será julgada a prestação de contas do exercício de 2022 da Câmara Municipal de Novo Aripuanã, de responsabilidade da Sra. Neumice Reges Pinto.

A 27ª Sessão Ordinária de 2024 contará com transmissão ao vivo pelos perfis oficiais do TCE-AM no YouTube (/TCEAMoficial) e Facebook (/tceamazonas).

