A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona Oeste, no trecho entre as rotatórias do hotel Tropical e o chafariz, irá funcionar no modelo faixa liberada a partir desta terça-feira, 20/12, até o dia 6/1/2023. A medida é necessária para que seja realizada a montagem de toda a estrutura para o Réveillon, que acontecerá na Ponta Negra.

“A Prefeitura de Manaus vai garantir a segurança da população e comemorar essa festa tão esperada. Estamos colocando os agentes de trânsito à disposição da população para garantir o ir e vir, sem comprometer a segurança dos pedestres”, informou o vice-presidente de trânsito do IMMU, Edson Lêda.

Os agentes do IMMU vão realizar a alteração do percurso e todas as sinalizações necessárias, interditando a pista no sentido bairro/Centro da avenida Coronel Teixeira. Para orientar os motoristas sobre a mudança de itinerários, cerca de dez agentes estarão diariamente monitorando e fiscalizando o local.

Para tirar dúvidas, a população pode utilizar o Disque Trânsito 0800-082-1188, que atende 24 horas.