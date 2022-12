Agente da Equipe K9 de fiscalização aduaneira da Receita Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes de Manaus em Manaus apreendeu ontem (19) 10 kg maconha de duas passageiras que tentavam sair da capital amazonense para outros destinos.

Na madrugada desta segunda-feira, após análise de duas malas suspeitas selecionadas pela fiscalização da Receita Federal cães farejadores da Equipe K9 identificaram a presença de drogas nas bagagens.

Os agentes federais passaram as bagagens pelo escâner e comprovaram o tráfico de drogas. Uma das malas continha 6kg de skunk com destino Guarulhos (SP) e a outra 4,2kg com destino Recife (PE).

Duas mulheres foram identificadas como as responsáveis pelas bagagens e retiradas das aeronaves. As duas foram presas pela Polícia Federal e levadas para a Superintendência do órgão, no Dom Pedro, em Manaus.

Correios

A Receita também realizou operação de combate ao contrabando e descaminho no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, neste fim de semana.

Na ocasião foram identificadas encomendas suspeitas provenientes dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e saindo de Manaus para São Paulo. Após a indicação dos cães de faro, utilização do escâner e verificação física foram confirmadas, nas encomendas, as existências de 90g de skunk, 147g de haxixe e vistos mexicanos falsos.

O skunk estava escondida dentro de uma caixa de som. Já o haxixe foi camuflado em um pote de creme e os vistos falsos ocultos em um ônibus de brinquedo.

