Quatorze anos depois de fazer história com o Fluminense na final da Copa Libertadores de 2008, Thiago Neves recebeu nesta terça-feira, 13, uma placa do Guiness World Records, o Livro dos Recordes, por ser o primeiro (e único) jogador a marcar um hat-trick (3 gols) em uma final do torneio continental.

O feito aconteceu contra a LDU no segundo jogo da decisão. O Tricolor das Laranjeiras perdeu o primeiro jogo por 4 a 2 e devolver o 3 a 1 no Maracanã. Nos pênaltis, a LDU levou o título por 3 a 1, com Thiago Neves tendo perdido sua cobrança.

“O resultado daquela noite ficou longe de ser aquilo que os torcedores, jogadores e o clube almejavam na época. Essa ferida segue aberta, mas felizmente com o aprendizado da derrota aquela geração se fortaleceu”, escreveu o jogador em post de agradecimento pelo prêmio. “Tenho muito orgulho de ter feito parte deste grupo nas vitórias e derrotas”, completou.