Kzam Matos Martins, 30, está sendo procurado suspeito de agressões físicas e psicológicas contra pelo menos seis mulheres em Manaus. Uma jovem de 22 anos contou que ela foi agredida e jogada de um carro em movimento após a recusa de se envolver afetivamente com o suspeito.

Em um relato publicado no Instagram é possível observar a vítima jogada em via pública e ensanguentada. A vítima foi socorrida e encaminhando para um hospital da cidade. A mulher disse à polícia que conheceu o homem por meio de mensagens na internet e diante disso teve um relacionamento com ele.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO) registrado no Plantão de Vulneráveis (PLV), da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), na tarde de sábado (10), às 13h29, a jovem informou que, naquele mesmo dia, por volta das 5h, foi vítima de lesão corporal dolosa, praticada por Kzam, em via pública, no conjunto Califórnia, bairro Aleixo, zona centro-sul.

Conforme o registro, a vítima relatou que foi agredida fisicamente, com socos e uma cotovelada na região da cabeça. A delegada Kelene Passos, titular da DECCM, esclareceu que a jovem foi atendida na delegacia, ocasião em que foi requisitado o exame de corpo de delito e a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), para realização do mesmo.

Segundo a jovem, várias mulheres já haviam sido vítimas de Kzam. Após a repercussão do caso, outras mulheres alegaram que homem era acostumado a paquerar e quando recebia um “não”, ele intimidava e agredia as vítimas.

Denúncias

Em outro relato, uma mulher informou que saiu com o suspeito para um bar e ele teria sido convidado pelo homem para ir até a casa dele, mas ela não aceitou. De acordo com a vítima, Kzam começou a ficar alterado e quando ela virou de costas para ir ao banheiro, foi agredida com uma “voadora” pelo homem.

O homem também aparece em um vídeo agredindo uma mulher. Ainda de acordo com as informações, os dois estavam em uma casa de show e Kzam agrediu a vítima depois que recebeu um “não” dela.

Os casos estão sendo registrados no 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que ficará responsável pela apuração dos mesmos.

