O circuito de câmeras de segurança flagrou a ação de pistoleiros durante execução dentro de um estabelecimento comercial em Manaus. Vanessa Araújo de Carvalho, 40, e Jania Simplicio Carvalho, 50, foram assassinadas e Hudson Reis de Oliveira, 45, foi baleado por pistoleiros na tarde do último sábado (10), em uma loja de confecções que fica na Rua Belo Horizonte, bairro Compensa 2, na zona oeste de Manaus.

Nas imagens é possível ver o momento em que os pistoleiros invadem a loja. No balcão, uma senhora e outro homem parecem aguardar, onde duas mulheres realizam atendimento. A ação dos pistoleiros tem início na parte de fora da loja, onde Hudson Reis de Oliveira é atingido por 4 tiros. O barulho dos tiros assusta as pessoas dentro da loja e de repente dois pistoleiros entram no local. Um deles segue uma das mulheres que corre para parte de trás da loja e o outro atira contra a outra mulher que está no balcão. Vanessa, que estava grávida foi atingida com 1 tiro e Jania com 2 tiros.

A 8º Companhia Interativa de Polícia (Cicom) atendeu a ocorrência após um chamado de quem haviam três pessoas baleadas. A viatura socorreu as mulheres que foram levadas para o Hospital Joventna Dias, mas não resistiram e morreram na unidade de saúde. Hudson também foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus.

O bebê de Vanessa, que estava grávida de 7 meses, foi retirado através deu uma cesárea de emergência e levado para a maternidade Moura Tapajós, mas não resistiu à prematuridade e foi a óbito na manhã desta segunda-feira(12). Hudson já tinha passagem pela polícia e segue internado em estado grave.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar o caso.

