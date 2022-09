Foi internado no início desta semana, no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, um homem com natural de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Estado, com suspeita de estar com a Varíola dos Macacos. O caso já foi notificado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), que em nota, afirmou já estar investigando.