O jornalista e gastrônomo Silvio Lancellotti, Silvio Lancellotti, de 78 anos, morreu de causas naturais nesta terça-feira (13), em São Paulo. Considerado uma referência em futebol internacional, Silvio Lancellotti passou pelas principais redações de jornais e emissoras de TV do país.

Lancelotti integrou a equipe que fundou a Revista Veja, na década de 60, e fez parte dos principais jornais do país. Na televisão, Lancelotti ficou conhecido nacionalmente.

Lancellotti era arquiteto, jornalista, escritor e apaixonado pela cozinha. Apresentou diversos programas e escreveu mais de vinte livros sobre gastronomia. Ele deixa cinco filhos.

Era especialista e pioneiro da introdução no Brasil de notícias sobre o futebol italiano. Durante transmissões de jogos de times como o Napoli, na época de Maradona e do brasileiro Careca, ao Milan, ele brindava com o público com as melhores receitas da culinária italiana.

Nos canais ESPN, chegou no ano de 2003, convidado para comentar beisebol nos Jogos Pan-Americanos. Tornou-se ro maior especialista da casa em futebol italiano até sair da empresa em 2012, quando assumiu uma coluna no Portal R7.

