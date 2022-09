Avalie o post

O resultado da Mega-Sena 2519 com prêmio de R$ 73,4 milhões foi divulgado nesta terça-feira (13), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado há nove concursos vai a R$ 110 milhões.

As dezenas apuradas nesta noite foram 03 – 08 – 20 – 36 – 38 – 57. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 88 apostas fizeram cinco números e vão receber R$ 46.964,83. Já a quadra paga R$ 876,50 a 6.736 jogadores.

Este foi o primeiro de três sorteios que vão ser realizados na semana. Os outros vão ser na quinta-feira (15) e no sábado (17).

