A Polícia Civil do Amazonas informou hoje (17) que o suspeito de matar o líder comunitário Francisco Ribeiro Reis, de 50 anos, Lander de Souza Diniz Júnior, também conhecido como “Junior Menor”, de 18, foi morto após reagir a prisão e trocar tiros com policiais da Coordenadoria de Operações Especiais (Core), na tarde de ontem (16), na Comunidade Canaã, Km 41 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

“Ao perceber a chegada do Core, o suspeito, em uma tentativa de fuga, trocou tiros com os policiais, sendo atingido. O rapaz foi levado para um hospital na Zona Norte de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde no início da noite deste domingo”, disse em nota a Polícia Civil amazonense.

O crime

O líder comunitário foi morto com golpes de arma branca, na madrugada de domingo (16), no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus, pelo suspeito, que que seria namorado da vítima.

De acordo com familiares, Francisco e Lander mantinham um relacionamento e haviam voltado de uma festa de aniversário.

Em uma live feita nas redes sociais, “Junior Menor” gravou um vídeo (veja abaixo) ao lado de Francisco Ribeiro, onde, aparentemente drogado, fala que o “bagulho é doido” e mostra uma tesoura, que pode ter sido usada como a arma do crime. O corpo foi encontrado por uma irmã do líder comunitário, que morava com ele, às 5h30 de ontem (17).

