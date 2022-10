O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto (PSDB-AM) foi ao Palácio da Alvorada, na manhã desta segunda-feira (17/10), para declarar apoio ao presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições, que será realizado no próximo dia 30.

“Eu não sou de me omitir ou anular votos. Quando o Lula disputou com o Collor no 2º turno, eu chefiei a campanha do Lula e entendia que era melhor ele do que o Collor. […] Dessa vez, eu entendo que aqui é mais justo. É o que passa pela minha cabeça, depois de muita meditação”, disse Neto.

O ex-prefeito ainda teceu críticas ao principal adversário de Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Ontem, no debate, ele disse que era contra a privatização da Petrobras. Alguém que diz uma coisa dessas em um país capitalista é porque se está, ou na boa fé, errando, ou na má fé, dizendo ‘como vou privatizar se é uma fonte de lucro’?”, continuou.

Além de Arthur Virgílio, o ex-governador do Rio Grande do Norte José Agripino Maia também esteve no Alvorada. Ele reforçou apoio a Bolsonaro, que já havia sido declarado antes.

O presidente agradeceu o apoio das duas autoridades, enfatizando a integração do Centrão – bloco político dominante no parlamento.

“Vieram prestar apoio a nossa reeleição porque nós não queremos a volta ao passado que o Brasil viveu entre 2003 e 2015 […]. Essa vinda dessas duas lideranças são muito bem-vindas e eu agradeço. É um tom de pacificação e união nacional”, disse Bolsonaro.

Fonte: Metrópoles