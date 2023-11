A Federação Amazonense de Vôlei informou que o técnico da Seleção Amazonense de Vôlei Masculina da categoria sub 16, Walhederson Brandão Barbosa, 40, foi suspenso de todas as atividades oficiais da federação e teve seu registro nacional de treinador também suspenso do Sistema Nacional de Registro.

Walhederson foi preso nesta terça-feira (14), em Manaus, por exploração sexual de alunos. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) encontrou o homem na cama com dois adolescentes de 15 anos. Na casa dele estavam morando seis menores de idade.

Segundo a PC-AM, o treinador exercia grande influência dentro da federação e se utilizava disso para conseguir ‘’favores sexuais’’ por parte dos jovens, prometendo levar os atletas para jogar fora do país.

Segundo a titular da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho, as investigações sobre o caso começaram há três meses.

‘’Nós tomamos conhecimento dessa situação quando um vídeo chegou na delegacia, por meio de denúncia, em que esse treinador está mantendo relações sexuais com dois adolescentes. Um deles, de 16 anos, já depôs e confirmou tudo. Esse vídeo foi, inclusive, compartilhado na escola pública em que os meninos estudam’’, informou.

Conforme a delegada, o treinador vem atuando dessa maneira há quase 20 anos, chegando a cooptar meninos do interior do Amazonas para explorá-los sexualmente na capital, em troca de uma ‘’vida melhor’’.

‘’Na casa dele nós encontramos seis desses jovens e já temos 12 vítimas confirmadas. Os pais desses adolescentes ainda serão ouvidos e a gente imagina que mais vítimas devem surgir nos próximos dias. Esse crime ainda não prescreveu, a gente pede que as pessoas denunciem. O Walhederson já está em prisão temporária e seguiremos investigando’’, finalizou.

Confira a nota da Federação Amazonense de Vôlei:

‘’A Federação reafirma que não tolera qualquer tipo de assédio e que seus profissionais devem ter, além da competência que o cargo exige, compromisso com a conduta pessoal’’, escreveram.

O acusado foi suspenso de todas as atividades oficiais da federação, além de ter seu registro Nacional de treinador também suspenso do Sistema Nacional de Registro".