O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) anunciou que vai analisar as imagens das brigas entre as torcidas de Coritiba e Cruzeiro, que invadiram o campo da Vila Capanema, no sábado (11). O tribunal deve punir os times com jogos sem torcida por 30 dias, ou seja, não contariam com o apoio das arquibancadas na reta final do Campeonato Brasileiro.

A punição entrará em vigor após o presidente do STJD, José Perdiz, analisar as imagens da confusão. A decisão deve ser tomada nos próximos dias, para depois o Pleno aceitar a denúncia da Procuradoria e marcar a data do Julgamento.

Caso a punição seja confirmada, Cruzeiro e Coritiba ficarão sem torcida por 30 dias, ou seja, até o final do Campeonato Brasileiro. O decreto vale para jogos como mandante e visitante.

O Coritiba ainda tem quatro jogos no calendário, dois em casa e dois fora. Já o Cruzeiro ainda tem seis partidas a cumprir e, inclusive, já suspendeu a venda de ingressos para a partida contra o Vasco, no Mineirão.

O STJD puniu o Vasco e o Santos pelo mesmo motivo neste ano. Ambos foram para julgamento, e o Cruz-Maltino recebeu quatro jogos de punição, enquanto o Peixe ficou com duas partidas com portões fechados.

A Polícia Militar e o Ministério Público do Paraná tomaram medidas após a invasão das torcidas no gramado. Devido à confusão, a Vila Capanema teve o laudo de segurança suspenso por medida cautelar. Outra decisão tomada foi a suspensão da torcida organizada do Coritiba dos estádios do estado, além de inquérito aberto pelo MP-PR.

O post Sem torcida: STJD analisará imagens de Coritiba x Cruzeiro apareceu primeiro em Portal Você Online.