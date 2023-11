A seleção brasileira começou a se apresentar nesta segunda-feira, 13, na Granja Comary, em Teresópolis (Rio de Janeiro), para se preparar para os seus próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, os jogos contra a Colômbia e a Argentina. Estreante na seleção, o atacante Endrick, do Palmeiras, expressou sua felicidade por ter sido convocado para a equipe principal. “Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Creio que vai ser muito especial e espero ajudar a seleção. E também quero agradecer a todos os envolvidos que estão comigo na minha carreira, pois não foi fácil chegar aqui hoje”, afirmou o craque em entrevista à CBF TV. Endrick tem 17 anos e acumula passagens pelas seleções Sub-15 e Sub-17. Nas redes sociais, fãs do jovem jogador elogiaram o visual escolhido para seu primeiro dia na Granja Comary. Alguns, torcedores classificaram o conjunto ao estilo esporte fino como “retrô” e fizeram comparativos com jogadores antigos como Romário e Pelé.

A pessoa responsável pela imagem de Endrick é altamente competente em fazê-lo parecer um verdadeiro ídolo. Quando ele representa o Palmeiras, Endrick é o garoto que todos conhecemos. No entanto, quando ele fala em nome da seleção, sua imagem passa por uma transformação completa.… pic.twitter.com/lmZJxiuL3Y — Jonathan Anjos (@_Jonathananjos_) November 13, 2023

A primeira atividade da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz foi um treino regenerativo realizado na academia e que contou com a participação de Pepê, Endrick, Raphael Veiga, Nino, André, Vinícius Júnior, Rodrygo e Bruno Guimarães. Já o goleiro Lucas Perri foi a campo e fez uma atividade leve sob o comando do preparador de goleiros Marcelo Carpes. A expetativa é de que o restante do grupo se apresente nas próximas horas desta terça-feira, 14. O próximo compromisso da seleção brasileira é contra a Colômbia, quinta-feira, 16, às 21h, em Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Depois, a seleção pega a Argentina no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 do dia 21. O Brasil (com sete pontos) está na terceira posição das Eliminatórias para o Mundial de 2026, com sede conjunta nos Estados Unidos, Canadá e México. A Argentina (com 12 pontos) lidera a classificação, seguida pelo Uruguai (com sete).

Endrick, Vini Jr e Rodrygo juntos no trabalho regenerativo da Seleção Brasileira CBF TV pic.twitter.com/ky0z1Bi7yS — Pedro Marques (@PedroMarques21) November 14, 2023

Recuperação de Neymar

Também nesta segunda o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, comentou como está a recuperação do atacante Neymar, que sofreu uma ruptura de ligamento do joelho esquerdo em partida pela seleção brasileira contra o Uruguai. “O Neymar vem se recuperando muito bem. Ontem [domingo] estive com o jogador para uma nova avaliação pós-operatória. Está se recuperando muito bem, ainda na fase inicial. É uma lesão complexa, rompeu ligamento e precisa ficar um tempo sem pisar. Pelas lesões associadas, vai passar por um processo de reabilitação demorado. Mas vem respondendo muito bem, estamos satisfeitos”, declarou Lasmar.

Leia também

Ederson é cortado da seleção brasileira, e Diniz convoca Bento



Endrick pode atingir o nível de Ronaldo, Romário e Ronaldinho? Veja o que dizem os comentaristas da Jovem Pan



*Com informações da Agência Brasil