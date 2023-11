A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (idam) inicia a captação de clientes do setor do agronegócio interessados em participar da 45º Expoagro 2023, que será realizada de 5 a 10 de dezembro, no novo Parque de Exposições Agropecuárias “Dr. Eurípedes Ferreira Lins”, localizado no antigo KM 02, margem direita, da rodovia BR-174. Este ano, a Afeam disponibilizará para a feira o orçamento inicial de R$ 5 milhões para financiar produtores, agroindústrias, empresas do setor, associações e cooperativas.

De acordo com o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, os recursos estarão disponíveis por meio de programas de crédito, direcionadas a aquisição de insumos, compra de máquinas, equipamentos, implementos agrícolas e animais.

“É importante que os interessados busquem orientação prévia sobre o processo de crédito nas unidades locais do Idam de seu município, assim a liberação de recursos poderá ser feita durante a Expoagro. O orçamento inicial de R$ 5 milhões pode ser incrementado caso haja demanda”.

Como participar

Os produtores rurais da capital e região metropolitana, interessados em iniciar o processo de cadastro para acessar as opções de financiamento oferecidas pela Afeam, devem procurar a unidade local do Idam mais próxima, com a relação de documentos disponível no site da Afeam (www.afeam.am.gov.br).