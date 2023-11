Os espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, terão horário de funcionamento diferenciado nesta quarta-feira (15), feriado em que se comemora a Proclamação da República.

No Teatro Amazonas, as visitas acontecerão das 9h às 13h. Crianças com até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas têm entrada gratuita, mediante comprovação.

Para os demais, os ingressos estão disponíveis na bilheteria do espaço, com valores de R$ 20 (inteira) e de R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

A Galeria do Largo e a Casa das Artes, ambas localizadas também no Largo de São Sebastião, funcionarão normalmente, das 15h às 20h.

Centros culturais

No Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro) e no Centro Cultural Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1546, Centro), o funcionamento será das 9h às 13h.

O Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222 – Distrito Industrial I) e a Biblioteca Pública do Amazonas estarão fechados para visitação.

O Palacete Provincial, onde se encontram o Museu da Imagem e do Som, o Museu de Numismática Bernardo Ramos e a Pinacoteca do Amazonas, estarão fechados para manutenção.

As informações sobre o horário de funcionamento nos espaços culturais do Amazonas no feriado e nos demais dias podem ser encontradas no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

