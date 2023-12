O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo, foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), enquanto o zagueiro Nino, do Fluminense, foi punido com uma partida de suspensão. A decisão foi proferida neste terça-feira, 5, por unanimidade dos votos e cabe recurso. Ambos se desentenderam durante o clássico entre as equipes no dia 11 de novembro, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou empatado em 1 a 1, no Maracanã. O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou que expulsou Gabigol aos 50 minutos do segundo tempo, após o atacante peitar Nino e o zagueiro revidar segurando o adversário pelo pescoço. Além disso, o árbitro informou que atleta do Rubro-Negro entrou em campo após o fim do jogo para questionar a expulsão. A defesa do jogador flamenguista alegou que o jogador não agiu de forma desleal. Segundo o advogado João Marcelo, Gabigol cometeu uma falta durante o jogo e, em seguida, Nino se aproximou dele. Além disso, o advogado argumentou que não faria sentido peitar um jogador alto como o atleta do Tricolor das Laranjeiras. Portanto, a defesa pediu a absolvição do atacante. Por sua vez, o departamento jurídico do Fluminense ressaltou que o atleta é educado e respeitado pelos árbitros. O advogado Lucas Maleval afirmou que o zagueiro está no clube desde 2019 e só teve seu primeiro julgamento no STJD este ano, no qual foi apenas advertido. O relator do processo, Washington Rodrigues, afirmou que não viu a peitada no lance. Ele votou pela absolvição de Gabriel Barbosa nos dois artigos e considerou que Nino segurou o pescoço do adversário, mas dentro dos limites aceitáveis. Por isso, Rodrigues aplicou uma partida de suspensão ao zagueiro. O voto do relator foi acompanhado por outros quatro auditores. Apesar da absolvição, Gabigol não joga contra o São Paulo, nesta quarta-feira, 5, no Morumbi, pela última rodada do Brasileirão. Nesta terça-feira, o Flamengo informou que o atleta realizou um procedimento regenerativo para reparo da lesão no tendão do adutor direito e não foi relacionado para o jogo.

Conforme planejado e comunicado pelo Gerente de Saúde e Alto Rendimento, Márcio Tannure, o atleta Gabi realizou um procedimento regenerativo para reparo da lesão no tendão do adutor direito e não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo. #CRF — Flamengo (@Flamengo) December 5, 2023