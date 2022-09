Os manauaras que forem ao “#SouManaus Passo a Paço 2022” nos próximos dias 3, 4, 5 e 6 terão linhas de ônibus fazendo viagem extra, após a meia-noite para atender a população. A informação é do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que garantiu que 16 linhas, que circulam em todas as áreas da cidade seguirão essa determinação do órgão.

O festival acontece a partir das 17h deste sábado, no Centro Histórico de Manaus reunindo mais de 600 atrações locais e nacionais da música, além de gastronomia e outras atividades artísticas.

O IMMU informa ainda que, após observação e acompanhamento do primeiro dia de evento, será feito novo estudo para ampliar as linhas e o horário de atendimento.

“O Instituto está cumprindo a determinação do prefeito David Almeida quanto ao empenho necessário de todas as secretarias municipais, para fazer desse evento um sucesso. Por isso, estamos colocando à disposição dos participantes, além das linhas que operam até a meia-noite, mais 16 linhas, que já atendem o local, para fazerem mais uma viagem após a meia-noite, visando o público que utiliza o transporte”, disse o vice-presidente de Transportes do IMMU, Alexandre Frederico .

Confira as linhas que irão fazer uma viagem a mais após a meia-noite:

112 – SANTO ANTÔNIO / CENTRO

121 – VILA MARINHO/T1/ CENTRO

126 – SIPAM/AVENIDA BRASIL/T1/ CENTRO

214 – CONJUNTO HILÉIA / CENTRO

219 – AUGUSTO MONTENEGRO/T1/CENTRO

227 – ALVORADA 3/ CENTRO

356 – RESIDENCIAL VIVER MELHOR/T1/ CENTRO

422 – OSWALDO AMÉRICO / CENTRO

500 – NOVO ISRAEL/T1/CENTRO

540 – OURO VERDE/T1/CENTRO

560 – T4/CIDADE DE DEUS/NOVA CIDADE/T1/ CENTRO

612 – JAPIIM/T2/CENTRO

676 – VALPARAÍSO / ALEIXO / CENTRO

448 – CIDADE DE DEUS/T1/CENTRO

440 – AMAZONINO MENDES II/T1/CENTRO

706 – MAUAZINHO/PANAIR/CENTRO

