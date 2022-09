Padre Fábio de Melo surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram, nesta sexta-feira (2), uma foto ao lado de Gabriel Sater, o Trindade de "Pantanal". Na trama, o personagem tem pacto com o diabo, chamado Cramulhão. Na legenda, o sacerdote também citou o pai do artista, Almir Sater.

"O pai deste menino sempre foi uma das minhas maiores inspirações na música. Almir Sater é um mestre que segue contribuindo na educação da minha sensibilidade, da minha musicalidade. Já tive a honra de gravar muitas de suas obras, começou Padre Fábio.

"Que bom reconhecer no meu amigo Gabriel Sater os mesmos atributos do pai, saber que a dinastia de ouro da viola seguirá viva, traduzindo o Brasil, expondo as vísceras da cultura de um país profundo, afeito a colocar a música no mesmo altar do Sagrado", completou.

O padre aproveitou para comentar sobre o personage de Gabriel, que na primeira versão da novela foi interpretado por seu pai. "No dia deste registro, as pessoas disseram que o Cramulhão precisava fazer uma foto com o padre. Fernanda Paes Leme incentivou a campanha. Brincadeiras à parte, Gabriel é uma das pessoas mais gentis, educada que eu pude encontrar na vida. De diabo ele não tem nada, pois, desde cedo, aprendeu com o pai que o diabo a gente expulsa é com amor, elegância e bom gosto. Amo você, meu irmão querido!", concluiu o padre.