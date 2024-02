A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), promove, neste sábado (17/2), a ação itinerante “Sine nos Bairros” na zona Norte da cidade, levando vagas de emprego, orientações quanto à CTPS Digital e seguro-desemprego, além da realização do cadastro no sistema.

A ação acontece das 9h às 13h, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam), localizada na rua Urucurituba, nº 26, no bairro Colônia Terra Nova.

“A zona Norte será novamente contemplada com as atividades do Sine Manaus devido à sua localização mais distante das instalações da prefeitura. Mantemos nosso compromisso firme com essa iniciativa e planejamos continuar expandindo nossas ações para todas as regiões da cidade”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

No total, foram mais de cem ações itinerantes do “Sine nos Bairros” realizadas por diversas zonas da cidade, alcançando as comunidades mais distantes dos órgãos de serviço da Prefeitura de Manaus.