Em operação deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) nesta quinta-feira (15), quatro criminosos foram presos por aplicar golpes utilizando imagens de autoridades do Amazonas, incluindo o delegado-geral adjunto da PC-AM e o diretor-presidente do Detran-AM. Uma das vítimas chegou a perder R$70 mil.

De acordo com o delegado Antônio Rondon, da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), a quadrilha entrava em contato com as vítimas pelas redes sociais, se passando por autoridades. Os indivíduos chegaram a utilizar as fotos do delegado Guilherme Torres e do presidente do Detran-AM, Rodrigo Sá, mas dando a eles outros nomes.

“Eles se passavam por pessoas ou empresas que comercializavam veículos e pegavam essas imagens buscando credibilidade. Essa vítima, que perdeu R$70 mil, entrou em contato com o grupo para comprar duas picapes, cada uma por R$35 mil. Sabemos que esses valores são irreais. Infelizmente, apesar de ser uma vítima, a gente sabe que a pessoa estava tentando ganhar vantagem nessa transação”, explicou.

Segundo o delegado, reaver os valores será difícil, uma vez que a operacionalidade do crime era complexa. “Eles faziam essas vítimas transferirem o dinheiro para várias chaves PIX diferentes e, depois, tiravam o dinheiro dessas contas iniciais e enviavam para outras. Isso dificulta muito nosso trabalho para conseguir rastrear essas quantias’’, esclareceu.

A polícia salientou que as chaves utilizadas eram, em sua maioria, de familiares ou conhecidos dos criminosos. Por isso, boa parte dos 13 mandados de prisão e apreensão cumpridos durante a Operação Loki, foram nas residências dessas pessoas. Todos os envolvidos estão sendo indiciados por participação no crime de estelionato.

Os presos durante a operação foram Alex Silva da Silva, Gelvane Brito da Silva, Gibson dos Santos Silva e Márcio Cley Melo de Carvalho. Todos estavam presos no Instituto Penal de Macapá, dentro da área do seguro, destinada aos presos que correm risco de vida.

Conforme o delegado Rondon, todos estavam respondendo pelo crime de estupro de vulnerável e conseguiram acesso a vários aparelhos celulares e chips mesmo presos. Os aparelhos foram apreendidos e o grupo está sendo indiciado por estelionato.