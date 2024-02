As obras de implantação de redes de esgoto estão avançando no Centro de Manaus. Neste sábado (17), as equipes da Águas de Manaus iniciam trabalho na rua Tapajós, no trecho entre as ruas Leonardo Malcher e Ramos Ferreira. A ação integra o programa Trata Bem Manaus, que traça um plano de expansão e universalização do sistema de esgotamento sanitário na capital amazonense.

O serviço da concessionária ocorre no sábado e no domingo, das 8h às 18h, no lado esquerdo da via. Por questões de segurança, toda a pista será interditada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Além do Centro de Manaus, outros pontos da cidade seguem com obras. Cidade Nova (Conjuntos Amadeu Botelho, Américo Medeiros e Oswaldo Frota), Ponta Negra (Alameda Egito) e Parque Dez de Novembro (Jardim Sakura) integram a programação de implantação de redes de esgoto da concessionária nos próximos dias.

“Em menos de dez anos, a cidade terá o serviço de esgotamento sanitário universalizado. Uma cidade com pleno acesso a saneamento básico tem bons indicadores de saúde e mais atrativos turísticos e, principalmente, igarapés recuperados. Essa é a realidade que queremos para Manaus”, destaca o diretor-presidente da concessionária, Diego Dal Magro.