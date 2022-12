A partir do dia 1º de janeiro de 2023, os servidores da Prefeitura de Manaus poderão adquirir medicamentos genéricos e de marca com descontos que variam de 15% a 30%, com pagamento em folha, em mais de 100 farmácias e drogarias da cidade.

A facilidade será possível por meio de convênio assinado entre a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) e o Grupo Tapajós, que administra as redes Santo Remédio, Farmabem e Flexfarma.

O convênio, segundo o secretário da Semad, Ebenezer Bezerra, tem por objetivo oferecer benefícios de forma segura e prática, uma vez que a compra de medicamentos faz parte do orçamento de muitas famílias.

A parceria vai garantir descontos de até 15% na linha de medicamentos éticos tarjados; 30% na linha de medicamentos genéricos e similares tarjados; e 10% na linha de produtos não-fármacos.

Os descontos poderão ser aplicados desde a compra de medicamentos e conveniência, até dermocosméticos.

Já a partir da primeira quinzena de janeiro, a equipe de convênio do Grupo Tapajós visitará cada secretaria para fazer o credenciamento dos servidores interessados em aderir ao convênio, podendo ser feita também a adesão do termo diretamente nas drogarias, de segunda-feira a sexta-feira, no horário comercial, mediante a apresentação de um documento oficial com foto e assinatura, além do número do CPF.

A aprovação da compra está condicionada à existência de margem consignável disponível.

A coordenadora de convênios do Grupo Tapajós, Loren Laine Gama, explica que o grupo já possui mais de 400 empresas conveniadas, levando cuidados com saúde, bem-estar e atenção farmacêutica para dentro das organizações.

“O convênio farmacêutico é, sem dúvida, um grande aliado para os cuidados com a saúde, transmitindo segurança e praticidade para seus usuários. Vale ressaltar que o usuário terá acesso a todas as promoções vigentes em nossas redes”, assegura a coordenadora.

O post Servidores Manaus poderão comprar medicamentos com desconto em folha de pagamento apareceu primeiro em Portal Você Online.