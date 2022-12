O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga nesta sexta-feira (30/12) a oferta de 2.250 vagas para cursos rápidos de qualificação. A iniciativa é uma parceria com a instituição de ensino UniNorte, e tem como objetivo capacitar cidadãos para o mercado de trabalho.

No total, 15 cursos estão sendo oferecidos, para os quais 150 pessoas serão selecionadas. As aulas serão ministradas no horário da manhã e noite, na Unidade 22 da instituição, localizada na avenida Djalma Batista, 122. As inscrições podem ser feitas por meio do Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), a partir do dia 2 de janeiro de 2023.

Os interessados devem acessar o Portal até o dia 9 de janeiro, preencher o formulário disponível para inscrição, sendo necessário fornecer dados como número do RG, CPF, data de nascimento, comprovante de renda e de escolaridade, número de telefone celular válido com WhatsApp, e e-mail para contato.

De acordo com o titular da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, André Mota, o intuito deste projeto é incentivar o crescimento de pessoas capacitadas no estado, além de ampliar as possibilidades no mercado de trabalho.

“Sabemos a necessidade da população de estar preparada para uma oportunidade no meio profissional, e a ideia é que muitas pessoas possam ser beneficiadas com o apoio do Governo do Amazonas”, disse.

Cursos oferecidos

• Excel Avançado;

• Word Avançado;

• Oficina de AutoCad;

• Modelagem no Revit;

• Técnica de soldagem de placa de circuito impresso;

• Eletricidade Básica;

• Controladores Lógicos Programáveis (CLP);

• Oficina de Preparação para Entrevista e Processo Seletivo;

• Treinamento Básico Operacional (TBO);

• 5s na Indústria;

• Engenharia e Segurança no Trabalho;

• Revisão Básica de Automóveis;

• O método de Pilates e os problemas posturais;

• Auriculoterapia no alívio da dor;

• Cuidados básicos com saúde bucal de pessoas idosas.