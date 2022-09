ervidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram agredidos em Parintins, no interior do Amazonas, em ocasiões distintas. Em todos os casos foram registrados boletins de ocorrência.

Em um dos casos o marido da informante o empurrou o recenseador na calçada, depois pediu desculpa e pediu para que ele entrasse no domicílio. No meio da entrevista pegou o recenseador pelo braço e o colocou para fora da casa. O agressor estaria supostamente embriagado.

Em um outro caso, um familiar da informante chegou na casa gritando e xingando duas recenseadoras, em seguida, as expulsou de casa.

Os crimes serão investigados pela Polícia Federal.