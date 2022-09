A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferece 389 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (16), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus (localizados na avenida Constantino Nery e shopping Phelippe Daou).

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Posto Constantino Nery

Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul)

Vagas Novas

6 vagas – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 atualizados; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – auxiliar o eletricista na instalação ou substituição de luminárias públicas; preencher formulário com informações do serviço.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 atualizados;

Atividades – instalação ou substituição de luminárias públicas; distribuição de energia elétrica de média e baixa tensão; serviços técnicos comerciais.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Pacote Office nível intermediário;

Atividades – atender fornecedores e clientes; tratar de documentos variados; apoio as áreas de Recursos Humano e Administrativo.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar, organizar, controlar e assessorar empresas nas áreas de Recursos Humanos, Patrimônio, Materiais, Informações, financeira, entre outras.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Copeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – disponibilidade de horário; atuar com carisma, organização e proatividade junto às demandas do setor;

Atividades – contribuir com a experiência dos pacientes da clínica, realizando um atendimento conforme os padrões da clínica, servindo alimentos, suplementos e bebidas aos pacientes; higienizar louças, utensílios, equipamentos e o ambiente da copa, assim como zelar pela conservação.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Atividades – responsável pela organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho; controle de entrada e saída de materiais; registro de produtos e controle de qualidade.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no desenvolvimento de projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejar a execução; orçar e providenciar suprimentos; supervisionar a execução de obras e serviços.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Comércio

5 vagas – Atendente de Lanchonete – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência consolidada em comércio varejista; desejável atuação prévia em telemarketing; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”; disponibilidade de segunda a sábado;

Atividades – realizar vendas presenciais e online, desenvolvendo estratégias de prospecção e fidelização dos clientes, visando realizar negociações e fechamento de vendas, com ganhos comissionados e em escala.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço, como consórcio e planos de saúde, entre outros segmentos de vendas externas.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – traçar estratégias de negócio, a fim de alavancar o crescimento das vendas; garantir a satisfação dos clientes, com base em treinamento das equipes de atendimento e vendas; trabalhar na logística geral dos produtos e controle financeiro.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas no balcão e por meio dos canais telefônicos e de mensagem; acompanhar os pedidos de vendas até a sua saída.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por fazer a abertura e o fechamento de caixa, processar e receber o pagamento e emitir notas fiscais.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Consultor de Vendas Externas

Escolaridade – ensino fundamental completo

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – captação de novos associados; venda dos produtos e serviços; atender as solicitações de visitas pré-agendadas.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Setor Alimentício

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente residir nas proximidades do Bairro Planalto;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas, lanches, sopas e cardápios mais elaborados; na higienização e armazenamento de verduras, carnes, peixes e cereais para preparação do alimento; manter a ordem e limpeza da cozinha, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – criar receitas, modelar massas, finalizar processos de confecção de pães, liderar equipe, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Administrativo

1 vaga – Auxiliar de Escritório – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o manuseio de documentos e arquivos; auxiliar no setor de etiquetação, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” e disponibilidade para trabalhar em turnos;

Atividades – realizar emissão de Notas Fiscais eletrônicas de saídas; fazer lançamento de NF de entrada e análise de documentos fiscais; classificar a contabilidade e dialogar com o cliente; organizar a documentação referente à contabilidade da empresa; calcular impostos diversos e verificar impostos retidos; fazer fechamento fiscais, entre outras atividades.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – garantir suporte administrativo e operacional às demais áreas da empresa, com o atendimento telefônico, organização de arquivos, envio de documentos e gestão de planilhas.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Indústria

1 vaga – Estágio em Engenharia Civil

Escolaridade – ensinosuperior cursando a partir do 2º período em Engenharia Civil;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote Office;

Atividades – assumir funções importantes para as fases de planejamento; acompanhamento e execução de obras civis, como compras de materiais, elaboração de orçamentos, acompanhamento de cronogramas, elaboração de croquis e controles de custos.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Arquitetura

Escolaridade – ensinosuperior cursando a partir do 2º período em Arquitetura e Urbanismo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote Office;

Atividades – assumir funções importantes para as fases de planejamento; acompanhamento e execução de obras civis, como compras de materiais, elaboração de orçamentos, acompanhamento de cronogramas, elaboração de croquis e controles de custos.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Automação

Escolaridade – ensino superior cursando Engenharia Elétrica, Automação, Eletrônica ou afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter noções de Lógica de Programação e normas NR-12 e NR-10; conhecimento específico em Programação PLC Rockwell (software Studio 500) e PLC Siemens (Software Simatic S7, TIA Portal); em elaboração de esquema elétrico: Servos Drives das marcas Rockwell, Rexroth, schnneider: manutenção e programação;

Atividades – desenvolver projetos de automação industrial; levantar requisitos técnicos e funcionais; acompanhar a instalação, construção e modificação de máquinas, equipamentos e dispositivos de produção.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – executar serviços na linha de produção, como montagens de componentes e conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes, utilizando parafusadeiras.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Serviços

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Curso Técnico em Refrigeração e experiência com condicionadores de ar Split,Splitão, Self Contained, Split Cassete, compressores Pistão, Scroll, controladores e exibidores;

Atividades – atuar em atividades de retrofit, start-up, manutenção preventiva e corretiva na refrigeração e instalação de novos equipamentos.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e de cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Abastecimento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar o transbordo do combustível do caminhão de abastecimento para o posto de abastecimento interno; abastecer com combustível os geradores à diesel, embarcação de apoio e máquinas e empilhadeiras de pequeno porte; realizar o controle diário dos abastecimentos realizados, mantendo o sistema de inventário atualizado; enviar diariamente para o Coordenador o relatório de abastecimento para validação.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” atualizada; curso de MOPP atualizado; residir nas proximidades ou na zona Leste;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Posto Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte

Vagas Novas

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com roçadeira;

Atividades – responsável por selecionar adubos e preparar substrato; realizar manutenção pertinente aos jardins.

Vaga disponível até 19/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio no Pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico; abertura de protocolo via sistema interno; recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 21/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Aplicador de Inseticida

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar serviços de controle de pragas urbanas, visando o bem-estar dos nossos clientes e do meio ambiente.

Vaga disponível até 21/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos NR-35, NR-10 e Instalação Elétricas com Montagem de Quadros Elétricos deGrande Porte;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em quadro de força, comandos elétricos e demais equipamento de energia em prédios; analisar as necessidades de troca e regulagem de peças e aplicar testes de funcionamento.

Vaga disponível até 21/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para realizar viagens;

Atividades – recepcionar os clientes, servir alimentos e bebidas, organizar mesas para os serviços de refeições, anotar pedidos e servir drinques e bebidas.

Vaga disponível até 21/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Mecânica Automotiva

1 vaga – Mecânico de Veículos a Diesel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montagem; troca de peças; lubrificar e regular motores.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Comércio

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas presencial e online, organização de loja e prospecção de novos clientes.

Vaga disponível até 19/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão; examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade; armazenar a carne em frigorífico.

Vaga disponível até 30/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica e avançada;

Atividades – atendimento ao público; recebimento, preparação e embalo de lanches para delivery e balcão; limpeza de equipamentos.

Vaga disponível até 19/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Garçom – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar os clientes; servir alimentos e bebidas, organizar mesas para os serviços de refeições; anotar pedidos e servir drinques e bebidas.

Vaga disponível até 19/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Administrativo

15 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organização de arquivos; criação de planilhas; verificação da entrada e saída de correspondências; auxílio ao setor administrativo; faturamento: emissão de notas, boletos e lançamentos de pagamentos no sistema.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – cursando ensino superior em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Pacote Office será um diferencial;

Atividades – auxiliar o departamento comercial; atendimento e recepção da loja; gerar propostas comerciais b2b e b2c; Sac, CRM e prospecção de leads b2b e b2c.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escritório (Financeiro)

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no setor financeiro;

Atividades – realizar lançamentos, emitir nota fiscal, lançar e fazer impostos, tributos e encargos.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cobrança

Escolaridade – ensino superior em Administração ou Contabilidade completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento em emissão de notas fiscais e rotinas administrativas, negociação, planilha Excel avançado, sistema SAP e IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado);

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atualização de contratos, transferência e termo de aditivo de contratos, a partir de documentos previamente elaborados.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior em Contabilidade ou áreas afins cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de qualificação nas áreas contábil e fiscal;

Atividades – analisar, controlar e verificar atividades inerentes à área contábil; analisar, classificar e conciliar contas patrimoniais, pagamentos e parcelamentos de tributos e impostos.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber e registrar mercadoria; abertura e fechamento de caixa e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Pacote Office; conhecimento em Legislação Trabalhista; Sistemas ERP Folha de Pagamento e Automação do Ponto.

Atividades – auxiliar nas rotinas de RH e administrativas, como folha de pagamento (folha, férias, rescisão, horas extras, processo de admissão e encargos); automação do ponto (análise, ajustes, lançamentos de abonos, banco de horas e emissão de relatórios); processo de admissão; benefícios (inclusão, exclusão, concessão da carteira de benefícios, acompanhamento de contrato e processo de pagamento para fornecedores);

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Indústria

15 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

100 vagas – Auxiliar de Operador Logístico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar carga e descarga, abastecimento, conferência e controle de qualidade.

Vaga disponível até 23/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Almoxarifado – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar as mercadorias; enviar e receber mercadorias, cuidar da limpeza e organização do ambiente de trabalho.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Construção Civil

10 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar a manutenção preventiva e corretiva; instalação de quadros de distribuição de força; analisar consumo de energia, ligação e desligamento de aparelhos elétricos e eletrônicos; identificar defeitos elétricos para reparar ou substituir componentes, ajustando peças e simulando o funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10 atualizado;

Atividades – reportar-se ao supervisor imediato de manutenção; executar os serviços de manutenção e refrigeração, substituindo, trocando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar os serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias; elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho); controlar padrões produtivos da obra, tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao encarregado de obras ou supervisor imediato; atuar na construção e reforma da parte estrutural e acabamento de prédios comerciais e residenciais, e construções de grande, médio ou pequeno porte.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao Encarregado de Obras ou Pedreiro; auxiliar o superior imediato na construção ou reparo de obras.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Ajudante de Montagem e Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao supervisor imediato de manutenção; executar serviços de manutenção elétrica, mecânica e hidráulica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Pintor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – avaliar o trabalho a ser executado, observando as medidas, a posição e o estado original da superfície a ser pintada para determinar os procedimentos e materiais a serem utilizados; lixar e retocar falhas e emendas, utilizando material apropriado para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Serviços

15 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; curso de Direção Defensiva e de Transporte Coletivo de Passageiros (TCP);

Atividades – dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas dentro de perímetro urbano; realizar verificações básicas dos veículos e utilizar equipamentos de segurança no desenvolvimento das atividades; trabalhar seguindo normas no transporte de passageiros das residências para as fábricas.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com roçadeira;

Atividades – responsável por selecionar adubos e preparar substrato; realizam manutenção pertinente aos jardins.

Vaga disponível até 19/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – recepcionar, identificar e orientar visitantes e colaboradores; auxiliar no controle do acesso às dependências da fábrica.

Vaga disponível até 19/9/2022 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em hotéis;

Atividades – recepcionar os clientes, fazer a cobrança e recebimento dos serviços.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Camareira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em hotéis;

Atividades – arrumar os quartos, servir e organizar.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – terCarteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade e o curso de Mopp;

Atividades – trafegar com o veículo obedecendo as leis de trânsito, velocidade permitida, forma de estacionamento, horários, entre outros; verificar nível de óleo e lubrificação do motor, calibragem dos pneus, lanternas, freios e documentação; realizar conferência das mercadorias transportadas na coleta e entrega quando não for exigida a presença de um conferente.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela execução das atividades de carregamento e descarregamento nos pontos de venda, visando o abastecimento dos estabelecimentos dos clientes e contribuindo na otimização do processo de distribuição.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar entregas, conferência das mercadorias e prestação de contas com o setor financeiro.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades de carregamento, descarregamento, empacotamento, envasamento e etiquetagem de produtos.

Vaga disponível até 16/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar áreas externa e interna da empresa.

Vaga disponível até 23/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar preparação de saladas variadas, cafés, leites, sucos, vitaminas, sanduíches e guarnições em geral.

Vaga disponível até 23/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com roçadeira;

Atividades – responsável por selecionar adubos e preparar substrato; realizar manutenção pertinente aos jardins.

Vaga disponível até 19/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de Manutenção Elétrica, Mecânica, Hidráulica, Carpintaria e Alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 19/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Tecnologia

1 vaga – Automação de Testes de Software

Escolaridade – ensino superior em Ciência/Engenharia da Computação, Sistemas de Informação ou similar completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – familiaridade com as linguagens Java, Python, C++; desejável conhecimento em sistema operacional Android; conhecimentos em Machine Learning e na suite de SWs da National Instruments (LabVIEW, TestStand) como diferencial.

Atividades – automação de testes de SW para medir e avaliar o desempenho de baterias em smartphones Android; desenvolvimento de ferramentas para análise de performance de diferentes produtos; atuação em soluções de SW diversas, usando diferentes linguagens de programação para automatizar processos, capturar evidências e analisar resultados.

Vaga disponível até 19/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Engenheiro de Dados

Escolaridade – ensino superior em Ciência/Engenharia da Computação ou similar completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência prévia em desenvolvimento de aplicações usando solução em cloud; experiência com desenvolvimento ágil; experiência com alguma ferramenta de controle de versão de software (GIT,Subversion, entre outros); experiência com banco de dados não relacionais; bons conhecimentos em linguagem SQL; conhecimentos em linguagem Python; Inglês intermediário/avançado;

Atividades – atuar como engenheiro de dados em parceria com grande empresa multinacional; desenvolver novos pipelines de dados e aplicações Web; dar manutenção e melhorar aplicações já existentes; análise, levantamento e negociação de requisitos para a criação de relatórios; produzir relatórios que impactam as decisões de gestores e analistas utilizando Data Studio.

Vaga disponível até 19/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio Android Embarcado-Kernel

Escolaridade – ensino superior cursando em Ciência/Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica ou áreas similares, com conclusão a partir de dezembro/2023;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – conhecimento em desenvolvimento em C; desejável conhecimento em desenvolvimento para sistemas embarcados em Linux; interesse em programação de drivers do Kernel (Linux/Android); inglês intermediário para conversação, leitura e escrita;

Atividades – apoio ao desenvolvimento do Kernel para smartphones Android; análise e adequação de drivers, bootloader e outros módulos do Kernel para novas plataformas de hardware e novas versões do SO Android; análise e correção de falhas no código Android relacionado ao Kernel.

Vaga disponível até 19/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

