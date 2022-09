A Polícia Federal prendeu um casal com 30 quilos de haxixe no Aeroporto Internacional de Recife, capital de Pernambuco. A droga estava em duas malas com embalagens que tinham o nome “Hash Wars”, fazendo alusão a logo da franquia Star Wars.

A PF informou que na mala de cada um, do homem de 20 anos e da mulher de 26, tinha 15 quilos da droga. A apreensão ocorreu enquanto eles passavam pelo aparelho de raio-X, antes de embarcarem para Curitiba/PR.

No interrogatório, o casal disse ser do ramo de distribuição de bebidas e que receberam a droga de uma outra pessoa em Recife. Eles afirmaram que aceitaram fazer o transporte para pagamento de dívidas e que iriam se casar em breve.

Os dois não têm passagem pela polícia e vão responder pelo crime de associação criminosa, podendo ser condenados de 5 a 25 anos de prisão. Ambos foram encaminhados para presídios.