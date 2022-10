O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) disse, na manhã desta terça-feira, 11, que é necessária uma investigação a respeito da falta de manutenção das pontes nos rios do Amazonas, no entorno da BR-319. Nos últimos 10 dias, duas delas desabaram: uma em Autazes e outra em Careiro. E mais duas têm risco de queda, uma também em Autazes e uma segunda ponte sobre o Rio Açará.

De acordo com denúncia publicada pelo Jornal A Crítica, a empresa AGO Engenharia de Obras Ltda., responsável pela manutenção da BR-319, foi contratada sem licitação pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) por R$ 34 milhões para obras emergenciais, o que não aconteceu de fato.

“Essa é uma denúncia muito séria. A empresa AGO Engenharia de Obras, que tem sede medianeira no interior do Paraná, foi contratada para fazer a manutenção e recebeu, em 2021 e 2022, de acordo com o Portal da Transparência, R$ 31,2 milhões de um contrato de R$ 34 milhões. Portanto, isso precisa ser apurado. Morreram quatro pessoas e 18 estão feridas”, enfatizou o deputado.

O líder do PSB na ALE-AM (Assembleia Legislativa do Amazonas) também chamou atenção para o aumento de custos de logística no Amazonas, devido a desativação temporária das pontes.

“A ação da Assembleia é uma ação política. O abastecimento de Manaus está comprometido e isso não pode ficar barato. As autoridades precisam agir e apurar responsabilidades. Agora, a carga que vem de Rondônia, tem que ir para Autazes para de lá passar para uma balsa e vir para Manaus. Os custos vão ser elevados radicalmente, em Manaus. Isso é muito sério”, alertou.

Serafim Corrêa cobrou esclarecimentos dos órgãos de fiscalização TCU (Tribunal de Contas da União) e MPF (Ministério Público Federal) e solicitou o pronto restabelecimento das pontes afetadas, além da vistoria das demais ligações.

“Quero que alguém me aponte onde é a sede desta empresa - AGO Engenharia de Obras Ltda. -, em Manaus, e que o Crea diga quem é o engenheiro responsável por esta obra. É preciso apurar tudo isso. É tudo muito grave".

O deputado ainda lembrou a fala do vice-presidente Hamilton Mourão sobre a BR-319. “Ele disse que se o ministro Tarcísio de Freitas não concluísse a estrada nos quatro anos do atual governo, ele comeria a boina do capitão Tarcísio. Então, podemos antever que haverá um almoço ou jantar, onde “o prato principal vai ser a boina de Tarcísio de Freitas”.