A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizam nesta quinta-feira (22) um exercício simulado, denominado Operação Armagedon, no sistema penitenciário de Manaus como prevenção de distúrbios nas unidades prisionais instaladas na capital amazonense.

A movimentação de tropas chamou a atenção e provocou uma série de boatos sobre uma intervenção das forças de segurança para conter uma rebelião ou fugar de detentos. O que levou a Seseg e a Seap a emitirem uma nota informando que tudo não passa de um treinamento e que a situação nos presídios é normal.

“A movimentação nas unidades prisionais faz parte do exercício simulado de ruptura do Sistema Prisional (Operação Armagedom), monitorado por diversos órgãos integrados, além da atuação real de todas as equipes necessárias ao acompanhamento, contenção e resolução de crise”, esclarece nota das secretarias.

Ainda segundo a Seseg e Seap, operações desse tipo são realizadas de forma periódica e contam com a intensificação do policiamento nas áreas pressionais.

“Como uma simulação em caso de rebelião com o objetivo de treinar agentes da SSP-AM, Seap, além de outros órgãos das esferas federal, estadual e municipal”, finaliza o comunicado.

